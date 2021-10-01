Лавров и Мирзоян обсудили нормализацию обстановки на Южном Кавказе

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Такое сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство.

В нем говорится, что особое внимание участники встречи обратили на вопросы стабильности и безопасности в регионе, в первую очередь обсудив реализацию трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября прошлого года и 11 января нынешнего года.

"Министры высказали единое мнение о том, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе, продвижение мер доверия и наращивание взаимовыгодного сотрудничества между соседями будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в регионе", - рассказали в МИД РФ.

Российский дипломат также выразил удовлетворение в связи с прошедшей "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречей глав МИД Азербайджана и Армении.

Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили вопросы российско-армянских отношений.