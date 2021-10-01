Самоизоляция Казбека Кокова продлилась два дня

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня, спустя два дня, приступил к работе в обычном режиме после того, как ушел на самоизоляцию, коронавирус у него не обнаружен, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Сегодня Коков приступил к работе в обычном режиме. Четырехкратное ПЦР-тестрирование показало отрицательный результат на наличие коронавируса у главы региона", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В июне глава КБР завершил полный курс вакцинации против коронавируса, - отметили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 29 сентября Коков ушел на самоизоляцию из-за того, что у одного из сотрудников его администрации было подозрение на коронавирус.