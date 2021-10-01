Почему зеленые не смогут испортить отношения России и Германии после Меркель?

В Германии состоялись долгожданные парламентские выборы. Победили социал-демократы. Результаты выборов и возможные коалиции я обсуждал в одном из выпусков. Сейчас я бы хотел сделать акцент на трех других вопросах. Куда уйдет Меркель? Ослабеет ли влияние Германии в мире? И как Берлин будет строить свои отношения с Россией? Разобраться во всем этом мне поможет руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов….