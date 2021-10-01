СМИ: ученые и эксперты Азербайджана и Армении собрались на семинар по созданию доверия

Семинар, ставящий целью формирование доверия между гражданскими обществами Азербайджана и Армении, прошел в Грузии, об этом пишут СМИ.

Как сообщает Report, в обсуждениях, организованных при содействии Евросоюза, участвовали ученые, политические эксперты и представители аналитических центров Азербайджана и Армении.

По сведениям издания, на мероприятии были обсуждены текущие отношения между странами, вопросы, связанные с послевоенным урегулированием, и перспективы установления долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Участники семинара дали положительную оценку различным мирным инициативам, озвучили готовность к участию в мирных процессах.

Кроме того, в ходе обсуждений были конкретизированы несколько практических идей по укреплению доверия, достигнута договоренность о продолжении работы над ними, для чего созданы рабочая группа и три контактные группы.