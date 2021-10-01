В порту Азова нашлись контрабандные болгарские МТ-ЛБ

Сегодня в порту ростовского Азова российскими силовиками была арестована партия из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, которые компания пыталась провезти транзитом из Болгарии в Беларусь с ложными актами о демилитаризации, - сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)", - цитирует собеседника РИА Новости.

"Всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров общей стоимостью 5 миллионов рублей. Из них на границе были задержаны восемь, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней", - уточнил он.

Технику и запчасти, которые ранее принадлежали болгарской армии, планировали вывезти в Беларусь, чтобы там сменить ее назначение с военного на гражданское, а затем бронетранспортеры должны были продать России, где на нее высокий спрос.

Согласно представленным в таможенные органы документам, военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в РФ, однако реально эту процедуру она не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах.

Известно, что владелец компании-перевозчика находится в США. По факту контрабанды вооружения и иной военной техники возбуждено уголовное дело.