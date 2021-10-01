Украина создаст "интеллектуальную" границу с Россией и Беларусью за 17 млрд гривен

В течение 2022-2023 годов Украина обустроит государственную границу с Россией и Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

"Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ", - цитирует ТАСС главу МВД.

Он отметил, что на границу будут созданы новые инженерные сооружения и граница будет "интеллектуальной". "Для полноценного обустройства границы Украины необходимо 17 млрд гривен", - уточнил Монастырский.

Как отмечается, министр уже обратился с просьбой в кабинет министров заложить соответствующую сумму в госбюджет Украины на следующий год.