Легенда "Спартака" может возглавить "Актобе"

Главный тренер "Астаны" из Нур-Султана Андрей Тихонов может возглавить другой казахстанский клуб – "Актобе", сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что руководству команды нравится философия специалиста.

"Атакующий стиль Тихонова подходит красно-белым. Да, у них есть Владимир Муханов, который также является антагонистом атакующего стиля. Клуб очень внимательно следит за тем, как команда будет развиваться при Муханове. Вполне возможно, что в конце сезона произойдёт смена рулевого "Актобе", и основным кандидатом на этот пост является Андрей Тихонов", – приводит слова Кожахмета Meta-ratings.kz.

Кожахмет добавил, что Тихонов является основным кандидатом на пост тренера "Актобе". По его словам, если даже "Астана" станет чемпионом Казахстана в текущем сезоне, то клуб все равно не продлит контракт с тренером.