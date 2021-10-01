Бесплатное тестирование на когнитивные заболевания проводят в московском метро

С 1 по 3 октября любой желающий может бесплатно провериться на когнитивные заболевания, пункты диагностики открылись на четырех станциях Московского метрополитена.

"Сегодня на четырех станциях метро открылись специальные зоны, где можно пройти раннюю диагностику когнитивных заболеваний, связанных с мышлением. Например, выявить проблемы с памятью, восприятием информации", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Организаторы проекта - благотворительный фонд "Память поколений" и ВОД "Волонтеры-медики".

Тестирование может пройти человек любого возраста, пункты открыты на станциях "Курская", "Киевская", "Маяковская" и "Тургеневская".

"Когнитивные изменения очень важно обнаружить на ранней стадии. Проявите заботу о своем здоровье, пройдите тестирование в метро до 3 октября", - отметили в пресс-службе дептранса.