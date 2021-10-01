Бекмамбетов создаст анимацию "Ходжа Насреддин" в Казахстане и Узбекистане

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм про Ходжу Насреддина. Соответствующее соглашение подписали в пятницу в Ташкенте ООО "Базелевс" Бекмамбетова, АО "Казахфильм" им.Ш.Айманова" и Национальное агентство кинематографии Узбекистана.

По данным пресс-службы "Казахфильма", анимационный проект о Ходже Насреддине будет создаваться в Казахстане и Узбекистане.

"В странах Средней Азии почитают и любят Ходжу Насреддина и считают, что его родина именно здесь. Мы рады, что вместе с KION мы будем работать над анимационным фильмом о приключениях любимого героя сказок и притч у него дома - на Востоке, в Средней Азии, а за создание анимации будут в том числе отвечать местные художники", - поделился режиссер.

Также кинокомпания Бекмамбетова намерена открыть в двух республиках анимационные школы.

Бекмамбетов в начале года представил в Москве кукольную постановку "Ходжа Насреддин", ее сюжет ляжет в основу мультфильма.