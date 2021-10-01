Сирены включат на Кубани 6 октября
Во всех городах и районах Краснодарского края 6 октября проведут проверку системы оповещения.
Плановая проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения намечена на 10:40-12:00, сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС.
В ведомстве напомнили, что звук сирены предупреждает жителей об опасности, по нему нужно включить один из общедоступных телевизионных каналов или прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края на "Радио России".
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться