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Путин поручил создать онлайн-платформу психологической помощи школьникам

Путин поручил создать онлайн-платформу психологической помощи школьникам

Правительство России разработает концепцию создания онлайн-платформы, предназначенной для оказания психологической помощи школьникам и их родителям. Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации ... разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям)", - говорится в перечне поручений, размещенном на сайте Кремля.

Кабмину также необходимо представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы. Предполагается, что это будет сделано за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Образование".

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Вестник Кавказа

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