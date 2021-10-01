Грузинский спецназ выехал в Батуми встречать Саакашвили

Из Зугдиди в Батуми, где, как сообщалось ранее, может находиться бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выехали подразделения специального назначения. Об этом сообщил сегодня телеканал Mtavari Arkhi.

По данным агентства Odishinews, в Батуми направилась колонна полицейских бронемашин "Кобра". При этом подчеркивается, что сотрудники спецназа направились туда на личных автомобилях.

Ранее сегодня Михаил Саакашвили опубликовал два видеообращения, сделанные, по его словам, в Батуми. Экс-глава государства обратился к гражданам с призывом пойти на выборы и пообещал отстоять будущее страны вместе с народом 3 октября.

В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу. Информацию о возвращении бывшего президента опровергли и в "Грузинской мечте". Правящая партия отметила, что видеозаписи Саакашвили являются фейком.