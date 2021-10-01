Российским вузам напомнили, что они сами могут решать, когда уходить на удаленку

В Минобрнауки РФ отметили, что вузы могут сами принимать решение о переходе на удаленный формат обучения в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионе, пишет "Интерфакс".

"Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора", - пояснили в пресс-службе министерства в пятницу.

В России с середины сентября ежедневно растет заболеваемость смертность от коронавируса. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 24 522 человек, умерли 887 пациентов - максимум с начала пандемии.