Главная » Видео

Инфоповод. Годовщина 44-дневной войны. Выборы в Германии. Дефицит электричества в Китае. ЭКСПО-2020

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о годовщине начала Второй Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией, итогах выборов в немецкий Бундестаг, причинах массового отключения электричества в Китае и всемирной выставке «Экспо-2020» в ОАЭ.

Читайте на нашем сайте об итогах парламентских выборов в Германии:

https://vestikavkaza.ru/analytics/kakaa-koalicia-v-germanii-vygodna-rossii.html

580 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!