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Центр Краснодара погрузился во тьму

Центр Краснодара погрузился во тьму

В Краснодаре в пятницу днем свет отключили на восьми улицах, причина - авария.

Отключение произошло в Центральном округе Краснодара, более 2,4 тыс абонентов остались без света. Количество жилых домов уточняется, соцучреждения отключение не коснулось, сообщает Единая диспетчерская служба краевого центра.

Электричества нет на улицах Красной, Мира, Железнодорожной, Комсомольской, Седина, Суворова, Гудимы, Орджоникидзе. Из-за повреждения на линии электропередачи не работают 13 трансформаторных подстанций.

Ожидается, что устранить проблему получится через 4-5 часов, на месте аварии работает бригада "НЭСК- Электросети".

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Вестник Кавказа

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