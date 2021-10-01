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Российский банкир задержан в Черногории по ордеру Интерпола

Российский банкир задержан в Черногории по ордеру Интерпола

Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян задержан на черногорском курорте Тиват после нескольких недель его поиска.

Чуян, заочно арестованный в России, подозревается в получении и дачи взяток в период с 2012 по 2018 год с целью незаконного обогащения, когда был акционером и владельцем одного банка. Правоохранители полагают, что за это время банкир получил незаконную прибыль в размере 340 млн рублей.

Чуян заключен под стражу, его ждет экстрадиция, передает Газета.ру со ссылкой на портал Vijesti.

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Вестник Кавказа

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