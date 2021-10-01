В Азербайджане работают над привлечением к ответственности компаний за деятельность во время оккупации Карабаха

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что в настоящее ревмя проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности зарубежных компаний, которые занимались незаконным предпринимательством во время оккупации Карабаха.

Отмечается, что прокуратура совместно с другими структурами проводят работу по установлению ущерба, нанесенного оккупантами городам, селам, историческим, религиозным и культурным памятникам, другой собственности, а также по обращению в международные суды.

"Также продолжаются следственно - оперативные мероприятия по уголовным делам, связанным с фактами незаконного предпринимательства конкретных иностранных компаний на освобожденных территориях, что привело к грубому нарушению правил охраны и эксплуатации недр, а также по привлечению к ответственности в рамках норм международного права всех виновных в незаконном заселении исконных азербайджанских земель", - написал Алиев.