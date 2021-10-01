Взрыв прогремел на секретной базе спецслужб Ирана

Стало известно, что взрыв, который произошел в Иране 27 сентября, случился на секретной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к востоку от Тегерана.

Израильская разведывательная компания ImageSat International сообщила об этом в Twitter. Организация опубликовала снимки разрушений в научно-исследовательском центре иранских спецслужб. Согласно кадрам, взрывом полностью разрушено как минимум четверть здания, также пострадала крыша сооружения.

По данным The Times of Israel, в результате взрыва погибли по меньшей мере два члена КСИР.

Взрыв мог стать следствием неудачных ракетных испытаний или же результатом атаки, пишет издание.