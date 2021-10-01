Жителя Дагестана осудили за призывы к экстремизму

Районный суд в селе Тлярата вынес приговор жителю населенного пункта Ульгеб за публичные призывы к экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ по Дагестану.

"Указанное лицо в мае 2020 года в социальной сети Instagram разместил материалы с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также он сможет опубликовывать какую-либо информацию в Интернете в течение года.