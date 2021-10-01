Первое заседание новой Госдумы состоится 12 октября

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы восьмого созыва.

Оно назначено на 10:00 12 октября, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Указ президента вступает в силу со дня его официального опубликования.

Отметим, согласно Конституции РФ, первое заседание новой Госдумы проводится на 30-й день после ее избрания, однако президент может созвать парламентариев до этого срока.

Выборы в Госдуму завершились в России 19 сентября.