МВД Ирана пообещало уладить недоразумения с Азербайджаном дипломатическим путем

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что недоразумения между Азербайджаном и Ираном будут разрешены дипломатическим путем.

По его словам, в настоящее время МВД Исламской Республики занимается данным вопросом.

Он подчеркнул, что некоторые страны разработали план заговора, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Ираном. В этой связи он заверил, что Тегеран продолжит поддерживать дружеские отношения с Баку.

"Иран придает особое значение дружественным отношениям с соседними государствами. В политике нового правительства отношения с соседями являются приоритетными, и мы будем продолжать поддерживать с ними дружеские отношения. Мы выражаем свои дружеские чувства соседним странам и Азербайджану”, - поведал Вахид в интервью турецкой газете Star.

Напомним, в конце сентября армия Ирана начала крупномасштабные учения на границе с Азербайджаном.