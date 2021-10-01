Пытавшийся скрыться от погони в Ташкенте сбил пешехода и инспектора ДПС

Вечером 30 сентября в Ташкенте на пешехода и инспектора ДПС наехал водитель, пытавшийся скрыться от погони. Об этом сообщили в ГУВД.

Инцидент произошел примерно в 23:00 на проспекте Бунедкор в Чиланзарском районе.

В ведомстве отметили, что сотрудники ДПС в ходе несения службы заметили автомобиль Nexia-2, находящийся в розыске в связи с множеством неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться. Информация о ситуации была передана по рации сотрудникам, находившимся по пути следования автомобиля.

После еще одной неудачной попытки остановить водителя было принято решение о необходимости принудительной остановки. На пересечении улиц Бунедкор и Катартал-2 с помощью маневра, выполненного сотрудниками на служебном автомобиле, водитель Nexia-2 вынужденно остановился. Дождавшись момента, когда командир покинул автомобиль и направился к нему, водитель неожиданно возобновил движение, наехав на майора Исмоилова, и направился в сторону далее. Мужчина неоднократно нарушил правила дорожного движения, а также совершив наезд на одного из пешеходов.

Вскоре сотрудникам ГУВД Ташкента удалось остановить нарушителя. Из остановленного автомобиля вышли несколько женщин, находившихся там в качестве пассажиров, и учинили конфликт с инспектором ДПС, в ходе которого оказали активное сопротивление.

Водителя и его пассажиров доставили в УКД ОВД Чиланзарского района. По данному факту ведется доследственная проверка, передает Podrobno.uz.