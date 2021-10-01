В Грузии заявили, что Саакашвили находится в Трускавце

Грузинский телеканал Imedi сообщил со ссылкой на источники, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не покидал Украину, несмотря на его сообщения о том, что в настоящее время он находится в Батуми.

Саакашвили прибыл на Украину из Амстердама 25 сентября, последние четыре дня он находится в украинском городе Трускавец во Львовской области. Имя источника Imedi не называет.

Напомним, утром в пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в Грузию, однако официальные структуры опровергли эту информацию.