Вейпы и электронные сигареты запретят в Казахстане

В Казахстане планируют утвердить регламент с требованиями к никотиносодержащей продукции. Приказ о его утверждении опубликован на портале "Открытые НПА".

"Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Казахстана требования к никотинсодержащей продукции, выпускаемой в обращение на территории, связанные с ней требования к процессам производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке никотинсодержащей продукции для обеспечения ее свободного перемещения", - сказано в документе.

Согласно приказу, в республике запретят выпуск одноразовых электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них.

Также продажа одноразовых электронных сигарет и жидкостей будет разрешена лицам, достигшим 21-летнего и 18-летнего возрастов.

Отмечается, что будет введен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение никотинсодержащих изделий внутреннего потребления.

Стоит добавить, что одноразовые электронные сигареты, вейпы и жидкости будут допускаться на рынок только при их соответствии требованиям техрегламента.