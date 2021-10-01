Грузию ожидают "решающие" местные выборы

Завтра в Грузии пройдут выборы в местные органы власти – наименее значимые в плане управления государством, однако получившие за последние месяцы особое политическое значение. Весь год, прошедший с парламентских выборов, наиболее активная оппозиция проводила акции протеста против результатов голосования и заявляла о нелегитимности продолжения власти партии "Грузинская мечта". Протесты достигли такого накала, что глава Евросовета Шарль Мишель предложил использовать местные выборы в качестве опосредованной проверки итогов парламентских выборов: если "Грузинская мечта" не сможет набрать хотя бы 42% голосов суммарно во всех органах местной власти, то она обязуется провести внеочередные парламентские выборы.

В целом, "Мечте" совершенно не требовалось соглашаться на такую уступку, поскольку прошлогоднее голосование было признано легитимным всеми международными наблюдателями, тем не менее, она подписала "план Мишеля". Однако затем, когда замеры общественного мнения показали, что 42% она может и не набрать, партия власти предпочла выйти из соглашения под предлогом неисполнения обязательств оппозицией, которая "план Мишеля" так и не подписала. Из-за этого обстановка вокруг местных выборов, назначенных на 2 октября только накалилась: оппозиция придала им значение последнего решительного боя против "Грузинской мечты".

Дело в том, что дальше в Грузии не будет проходить никаких выборов в течение трех лет, вплоть до парламентских выборов 2024 года, и оппозиции нужно заполучить как можно больше мест в муниципалитетах, не слишком ей нужных в практическом плане, но необходимых для дальнейшей борьбы за парламентские мандаты. Об ожиданиях от этих выборов "Вестник Кавказа" побеседовал с политологами Гелой Васадзе и Петре Мамрадзе.

Гела Васадзе прежде всего обратил внимание, что "Грузинской мечте" будет тяжело на этот раз собирать голоса из-за партии-спойлера – "За Грузию" бывшего премьер-министра республики Георгия Гахария, и это только усилит позиции главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.

"Партия Гахарии будет забирать проценты голосов у "Мечты", поскольку сторонники Саакшвили и вообще те, кто может потенциально проголосовать за Саакашвили, никогда не проголосуют за Гахария или за "Грузинскую мечту" – однако бывшие сторонники "Грузинской мечты", что никогда не будут голосовать за партию Саакашвили, вполне способны отдать голоса за Гахария", - указал он.

Политолог подчеркнул, что местные выборы способны дать перспективу завершения политического кризиса в Грузии. "Политический кризис был в Грузии практически весь этот год. Сейчас эти выборы должны показать, есть ли из этого политического кризиса выход. Вполне возможно, что политический кризис продолжится", - сообщил Гела Васадзе.

Петре Мамрадзе, в свою очередь, допускает, что "Грузинской мечте" удастся набрать больше 42% голосов на местных выборах. "Партия по-прежнему владеет всеми административными и финансовыми ресурсами. Даже официально на подготовку к выборам "Мечта" потратила порядка 8 млн лари, это гораздо больше, чем у всех остальных – а ведь в Грузии реальные траты, как правило, существенное выше декларируемых. Среди оппозиции нет ни одного харизматического лидера, который мог бы увлечь избирателей, а в Грузии голосуют всегда за личностей, а не за программы или партию", - прежде всего указал он.

"Это означает, что протестные голоса будут дробиться среди маленьких, маргинальных партий в минимальном количестве. Грубо говоря, родственники или друзья есть у всех политиков в Грузии. А "Мечта" в таких условиях вполне может набрать больше 42%. Во всяком случае, они вовсе не собираются назначать внеочередные парламентские выборы, даже если наберут меньше и даже намного меньше. Как сказал председатель парламента Ираклий Кобахидзе, даже если 1% возьмет "Мечта", все равно не будут назначены внеочередные выборы", - обратил внимание Петре Мамрадзе.

Эксперт подчеркнул, что партия Саакашвили вновь соберет стабильный процент голосов. "У ЕНД очень интересный эффект, который проявляется все 8 лет после бегства Саакашвили из страны: за нее всегда голосует порядка 12-13% от всех выборщиков. То есть у Саакашвили есть стойкий электорат, который при любой погоде приходят на участки и голосуют. Соответственно, если явка на выборах составляет 50% – довольно обычно для Грузии – то ЕНД получает 24-26% голосов. У других партий даже малой толики такой стабильности нет. В прошлом году на парламентских выборах партия Саакашвили, который давно уже не гражданин Грузии, получила 36 мест в парламенте – больше, чем вся остальная так называемая оппозиция вместе взятая", - поведал он.

Политолог не ожидает, что Гахария сможет составить заметную конкуренцию "Грузинской мечте". "Гахария, я думаю, несерьезный сейчас конкурент ни "Мечте", ни "Национальному движению". При этом важно, что, если саакашвилевский электорат он перетянуть себе не может, то разочарованные в "Мечте" способны отдать голоса Гахария. И тогда, если он наберет хотя бы 8-10% голосов, это будет критичным ударом по партии власти. Конкуренцией это не назовешь, но спойлером он является в данном случае важным", - заключил Петре Мамрадзе.