В больнице Нальчика остаются четверо альпинистов, пострадавших на Эльбрусе

В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали, что на лечении остаются четверо альпинистов, динамика у всех положительная, пишет РИА Новости.

Трагедия на Эльбрусе произошла неделю назад, группа из 19 альпинистов оказалась в ловушке из-за резкого ухудшения погодных условий. Поисково-спасательная операция длилась до середины ночи, спасти удалось 14 человек, из них 11 были доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.

"Четверо пострадавших остаются в республиканской клинической больнице. Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один, которому прооперировали ногу, - в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная", - сообщили в ведомстве.