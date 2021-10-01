Китайские астрономы предупредили о возможном столкновении с Землей астероидов

Согласно новому исследованию китайских астрономов, около миллиона астероидов может подлететь к Земле в следующем столетии, пишет гонконгская газета South China Morning Post. Размер большинства астероидов составляет меньше 100 метров - они крайне малы по сравнению с тем, что уничтожил динозавров. Хотя риск столкновения с Землей невелик, каждый из них обладает большей кинетической энергией, чем атомная бомба, и мы мало что знаем о них.

По словам профессора Ган Цинбо и его коллег из Центра наблюдения за космическим мусором и обработки данных при Национальном космическом управлении Китая, из-за небольшого размера и большого количества за этими опасными астероидами чрезвычайно тяжело следить. "Точная идентификация угрозы столкновения и возможности раннего предупреждения требуют более точных алгоритмов для определения орбиты и оценки риска столкновения" – пишут астрономы в рецензируемом журнале Acta Astronomica Sinica. Сейчас они сосредоточились на более крупных астероидах, которые могут столкнуться с Землей. Астероиды диаметром в десятки метров не рассматривались в исследовании как серьезная угроза, но, по мнению китайских исследователей, игнорирование угрозы может дорого обойтись.

В 2013 году астероид взорвался над российским Челябинском. Ширина астероида составляла всего 19 метров, но он произвел взрыв примерно в 30 раз мощнее ядерного над Хиросимой. Ударные волны повредили более 7200 зданий на огромной территории. Никто не погиб, но около 1500 людям потребовалась медицинская помощь в связи с различными травмами, в основном вызванными разбитыми окнами.

"Инцидент в Челябинске доказал, что астероид 10-метрового масштаба может вызвать определенные разрушения", - заявили Ган и его коллеги. Они проанализировали информацию в глобальной базе данных астероидов, рассчитали орбитальное поведение небольших целей и обнаружили, что более 700 из них могут поразить Землю в течение столетия. Пять из них имеет риск столкновения один на тысячу - причем эта вероятность может изменяться, с учётом постоянного изменения их орбит.

Исследователи также использовали физические модели образования астероидов, чтобы вычислить, что общее количество малых астероидов может варьироваться от 100 тысяч до миллиона. По словам исследователей, эта информация "имеет большое значение для разработки стратегий нахождения и наблюдения за околоземными астероидами".

Профессор Чен Пин, геолог Китайской академии наук из Гуанчжоу, который обнаружил два ударных кратера в Китае, сказал, что причин для паники нет. Эти маленькие астероиды были интересной темой для академических исследований и публичных дискуссий, но на этом тема исчерпана. Из-за их небольшого размера большая часть малых астероидов, скорее всего, сгорит в атмосфере. Чен сказал, что исследования астероидов в Китае набирают обороты. "Правительство недавно сделало значительные инвестиции в эту область исследований", - отметил профессор.

Китай планирует запустить космический корабль для сбора образцов с астероида и построить самую большую в мире радиолокационную сеть для планетарной защиты. Согласно недавнему отчету Шанхайского института инженерии аэрокосмических систем, который участвует в национальной программе защиты от астероидов, мониторинг астероидов - это не только вопрос научных исследований, но и часть национальной безопасности Китая в космической сфере. Другие страны, такие как США, наращивают космические силы, и Китай не мог позволить себе отставать в этой гонке.