В Нацдвижении сказали, когда Саакашвили выйдет к людям

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили официально появится после закрытия избирательных участков в субботу, заявил представитель "Единого национального движения" Мурман Думбадзе.

"У него очень много сторонников. Его ждет вся Грузия, и завтра в восемь часов пять минут мы официально покажем Михаила Саакашвили. До этого он ни в коем случае не должен появляться. Он в Грузии. В эти минуты, в эти секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, сдержав свое слово. А сейчас слово за нами", – приводит слова Думбадзе "Спутник-Грузия".

Стоит отметить, что в партии также заявили, что экс-глава государства прибыл в Грузию раньше срока, чтобы не мешать проведению выборов.

"Я не знаю, почему его планы изменились. Я знаю, что ничего не должно мешать проведению выборов. Наверно, он учел это. Поскольку вы знаете, что работа комиссий продолжается допоздна. И чтобы не было недоразумений, эти вопросы сняты. Наши представители и представители всех оппозиционных партий должны работать на участках спокойно. Это главное и победа обязательно должна быть оформлена", - сказала член ЕНД Эка Херхеулидзе.

Напомним, что Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию сегодня утром, однако официальные структуры опровергли эту информацию и заявили, что бывший президент находится в Киеве. Между тем в Украине утверждают, что экс-губернатор Одесской области покинул страну.