Кремль следит за развитием ситуации с распространением COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы принимают меры с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу COVID-19.

"Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше", - поведал он.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль следит за развитием ситуации.

"Пока динамика плохая, которая вызывает беспокойство", - цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 233 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 535 548 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 6 692 722 жителя страны, умерли – 208 142.