Самолет Москва - Анталья приземлился в Краснодаре из-за дебошира

Самолет, летевший из Москвы в Анталью, был вынужден совершить посадку в Краснодаре из-за дебошира.

Накануне в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II правоохранители задержали 42-летнего мужчину, нарушавшего общественный порядок на борту. Житель Подмосковья, направляясь на отдых в Турцию, был пьян, вел себя агрессивно, ходил по салону, задевал других пассажиров. Лайнер приземлился, дебошира доставили в отделение полиции. Медосвидетельствование показало, что турист находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, суд приговорил его к аресту на семь суток.