В Трудовом кодексе РФ закрепят продолжительность рабочего дня

В пресс-службе Минтруда России сообщили, что в Трудовом кодексе будут закреплены продолжительность рабочего дня, а также правила расчета отпуска.

"Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", - пояснили в ведомстве.

В России действуют утвержденные в апреле 1930 года Народным комиссариатом труда СССР "Правила об очередных и дополнительных отпусках", а продолжительность рабочего дня закреплена декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" от 29 октября 1917 года.