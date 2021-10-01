Еще один ТЦ в Москве могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

В московском торговом центре "Океания" зафиксировали скопления посетителей без средств индивидуальной защиты, ему пригрозили закрытием и крупным штрафом. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов было установлено, что в торгово-развлекательном центре "Океания" большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", - приводит его слова "Интерфакс".

Он подчеркнул, что торговому центру грозит штраф в размере до 300 тыс рублей или закрытие на три месяца. Если будет установлен факт, что нарушения санитарных норм нанесли вред здоровью человека, то сумма увеличится до миллиона рублей.

Напомним, что нарушения антикоронавирусных ограничений были выявлены в крупных московских ТЦ – "Гагаринском", "Авиапарке" и "Атриуме".