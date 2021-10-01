Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшихся переговоров обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что у Анкары есть конкретные географические точки, где она думает их разместить.

Соответствующее заявление было сделано представителем Кремля в ответ на вопрос журналиста о том, обсуждал ли Эрдоган с Путиным возможность сооружения новых блоков АЭС в Турции.

"Действительно, речь шла. И мы вчера говорили, что речь шла о формировании фактически новой отрасли экономики. Действительно, тема строительства новых энергоблоков поднималась, фигурировали конкретные географические точки, где Турция планировала бы их создание", - сказал он, отметив, что лидеры также обсудили возможности продолжения двустороннего сотрудничества сказал Песков.