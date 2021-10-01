Житель Ставрополя зарезал друга во время ссоры

В Ставрополе местный житель зарезал своего приятеля. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Случай произошел 3 июля 2021 года. Как отмечается, 44-летний житель Ставрополя и его 36-летний приятель распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в оскорбления.

Обвиняемый схватил нож и нанес им собутыльнику 15 ударов в область туловища, головы и конечностей. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вечером 4 июля в гости к убийце пришел его знакомый, который и сообщил полицейским о произошедшем.

Расследование убийства завершено, следователь отправил уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд, передает "Победа 26".