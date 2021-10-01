В Кремле назвали действия Саакашвили "цирком"

Перемещения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не являются темой Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля сравнил перемещения Саакашвили с цирком.

"Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Слава Богу, это не наш вопрос", приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь, что в Москве "не видят никакого риска" дестабилизации в связи с действиями экс-главы Грузии.