Голикова: локдауна в России не будет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила в пятницу, что в стране не планируется водить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.

"Локдаун объявлять не будем", - заявила Голикова.

Накануне она отметила, что в России снова наступает сложный период из-за ковида, фиксируется подъем заболеваемости, ежедневно растет смертность.

В России 1 октября коронавирус выявили более чем у 24,5 тыс человек - максимум с 19 июля. Умерли за прошедшие сутки 887 пациентов с коронавирусом - максимум за все время пандемии.