Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса на Кубани

В Краснодарском крае вакцинацию от COVID-19 прошли уже 2 млн человек, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Два миллиона жителей края уже сделали прививки. Благодарен каждому из них за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких. Мы должны сформировать коллективный иммунитет, ведь только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость COVID-19", - заявил Кондратьев.

В министерстве здравоохранения края пояснили, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить не менее 3,6 млн взрослых жителей.

Лидерами по вакцинации на Кубани являются Кавказский район - 109%, Динской - 80,1%, Апшеронский - 78,5%. Хуже всего ситуация с иммунизацией населения обстоит в Анапе - 45,9%, Геленджике - 45,8%, Кореновском районе - 44,6%.