При гимназии в Нальчике открылся детский технопарк "Кванториум"

На базе одной из гимназий в Кабардино-Балкарии начал работать технопарк "Кванториум", созданный в рамках реализации нацпроекта "Образование"

"На базе гимназии № 4 в Нальчике теперь будет функционировать детский технопарк "Кванториум". Первый школьный "Кванториум". До этого технопарк был только в детской академии творчества "Солнечный город", - говорится сообщении пресс-службы министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии.