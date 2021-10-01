Главная » Новости

При гимназии в Нальчике открылся детский технопарк "Кванториум"

При гимназии в Нальчике открылся детский технопарк &quot;Кванториум&quot;

На базе одной из гимназий в Кабардино-Балкарии начал работать технопарк "Кванториум", созданный в рамках реализации нацпроекта "Образование"

"На базе гимназии № 4 в Нальчике теперь будет функционировать детский технопарк "Кванториум". Первый школьный "Кванториум". До этого технопарк был только в детской академии творчества "Солнечный город", - говорится сообщении пресс-службы министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии.

1110 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!