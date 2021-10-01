Астраханскую область будут поддерживать миллиардом ежегодно
Астраханская область ежегодно будет получать миллиард рублей в период с 2022 по 2026 годы в рамках пятилетней программы экономического развития региона, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора региона.
Эта тема стала предметом переговоров министра экономического развития России Максима Решетникова с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Деньги пойдут на решение первоочередных региональных проблем, таких как строительство очистных сооружений и объектов водоснабжения. "Кроме этого, программа включает мероприятия по развитию Астраханской агломерации, в том числе реконструкцию исторического центра города и улично-дорожной сети", - приводит сообщение ТАСС.
По словам Бабушкина, благодаря этой программе будет обеспечен экономический рост Астраханской области, что в дальнейшем поможет региону закрепить статус приоритетной геостратегической территории и стать крупным центром на Каспии.
Вестник Кавказа
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