В Иране заявили, что военные учения у границ Азербайджана являются вопросом суверенитета региона

В МИД Ирана заявили, что проведение военных учений в северо-западных приграничных районах - вопрос суверенитета для мира и стабильности всего региона, пишет ИРНА.

Так официальный представитель министерства иностранных дел страны Саид Хатибзаде прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что проведение военных маневров Ираном на границе с Азербайджаном вызывает обеспокоенность.

"В ситуации, когда отношения двух стран являются хорошими и строятся на взаимном уважении и существуют привычные каналы связи между двумя сторонами на самом высоком уровне, сделанные таким образом высказывания вызывают удивление", - заявил Хатибзаде.

Представитель Ирана добавил, что "по этому и другим смежным вопросам в ходе встречи двух министров иностранных дел на полях недавней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялись серьезные и детальные консультации, и была достигнута договоренность продолжить эти переговоры в соответствующем контексте".

Также он подчеркнул, что Иран "всегда заявлял о своем неприятии любой оккупации территории и подчеркивала необходимость уважения территориальной целостности стран и международно признанных границ".

"Соблюдение добрососедства - один из важнейших вопросов, который должны учитывать все соседи", - заметил представитель иранского МИД.

По его словам, учения "связаны с вопросом суверенитета и осуществлялись в интересах стабильности и спокойствия всего региона".