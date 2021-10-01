По всему Китаю отключают электроэнергию

Торговые войны на международной арене и закрытие шахт спровоцировали сокращение запасов основного источника энергии, угля, в Китае, что привело к отключению электроэнергии по всей стране, пишет The Diplomat.

С воскресенья значительная часть северо-восточного Китая периодически остается без электроэнергии, поскольку КНР столкнулась с целым рядом проблем, начиная от истощенных запасов угля и заканчивая далеко идущими последствиями национальной энергетической политики. Согласно сообщениям, которые жители постят в интернете, светофоры и медицинские клиники в провинциях Цзилинь и Ляонин периодически оставались обесточенными.

Хотя проблема стоит особенно остро на холодном северо-востоке, отключения электроэнергии происходят по крайней мере в 17 провинциях по всей стране, включая Гуандун, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу.

В воскресенье вечером одна из коммунальных компаний провинции Цзилинь опубликовала уведомление о том, что отключения электричества будут ”периодически происходить” до марта 2022 года и, вероятно, окажутся ”нерегулярными, незапланированными и необъявленными”. Среднесуточные минимальные температуры в столице провинции Цзилинь, Чанчуне, составляют 10,8 в сентябре, опускаясь до -19 в январе.

Уведомление вызвало панику среди жителей Цзилиня, многие из которых начали жаловаться в соцсетях. Уведомление вошло в топ поисковых запросов на национальном уровне, и в понедельник всеобщее негодование побудило энергетическую компанию извиниться за то, что предупреждение было ”неправильно сформулировано”.

Еще одной популярной темой в сети стала история семьи из Цзилиня, отравившей угарным газом. Во время отключения электроэнергии эта семья отапливала дом угольными брикетами, и была госпитализирована с отравлением угарным газом. ”Из-за отключения электроэнергии наша семья из трех человек чуть не погибла”, - написал житель провинции.

Китай построил ветряные и гидроэнергетические станции, но выработки энергии на возобновляемых источниках недостаточно для удовлетворения текущего спроса. Уголь остается основой производства электроэнергии, но из-за истощенных запасов цены поднялись до 10-летнего максимума. Первой целью нормирования энергии стала промышленность, на которую приходится 68% потребления в Китае, что намного меньше 15%, приходящихся на потребление в жилищном секторе. Но несмотря на снижение темпов производства, на жилые дома электричества остается мало.

90% китайского угля поступает из Шаньси, Шэньси и Внутренней Монголии. Другие месторождения залегают глубоко под землей и недоступны для открытых горных работ. Но в июне возросшая опасность разработки туннелей вынудила регулирующие органы закрыть шахты в Шаньси после нескольких аварий, в результате которых погибли люди, что снизило добычу.

Импорт составляет оставшиеся 10% необходимого стране углям. До того, как в апреле 2020 года Австралия потребовала проведения независимого расследования происхождения COVID-19, она обеспечивала 68% импорта угля в Китае. Австралийские поставки упали до нуля, поскольку Китай ввел неофициальное эмбарго на австралийский уголь, отказавшись от таможенного оформления в рамках дипломатического противостояния.

Монголия рассматривалась как желательный альтернативный источник угля, но медико-санитарные меры по сдерживанию COVID-19, включая пограничные ограничения, препятствуют грузоперевозкам.

Китай взял на себя обязательство снизить зависимость от угля для отопления в зимнее время в рамках цели обеспечения углеродной нейтральности к 2060 году. Но прогресс в этом направлении оказался неустойчивым. Переход на природный газ в северном Китае был сорван в ноябре 2017 года: из-за перебоев в поставках тысячи людей оказались незащищенными от сильного холода. Министерство охраны окружающей среды направило бригады для раздачи электрообогревателей.

Economic Information Daily опубликовал в среду интервью с представителями Государственного комитета по развитию и реформам, самого влиятельного агентства по экономическому планированию страны. Чиновники заверили читателей, что Китай будет ”планомерно увеличивать импорт угля, делать все возможное для увеличения внутренней добычи природного газа, поддерживать стабильность импорта трубопроводного газа в Центральной Азии и обеспечивать стабильное распределение электроэнергии с угольных электростанций”.