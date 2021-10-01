Вакцинные туры в Хорватию запустили в России

У россиян появилась возможность отправиться в вакцинный тур в Хорватию. Ранее такие туры стали доступны в Сербию и Германию, пишет "Интерфакс".

"Интерес россиян к поездкам в Европу с целью вакцинации от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA), растет. … В Хорватии прививают двухкомпонентными вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и однокомпонентной - Johnson& Johnson/Janssen", - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Привиться в Хорватии туристы могут бесплатно, вакцинация доступна в Загребе и окрестностях, а также во многих городах полуострова Истрия, Средней и Южной Далмации. Туристы делают прививки в тех же пунктах вакцинации, что и местные жители. Для вакцинации лучше предварительно записаться, а придя в пункт иметь при себе загранпаспорт.

Вакцинный тур с перелетом в Хорватию можно приобрести за 28 тыс рублей - на человека за четыре ночи.