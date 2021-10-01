"Турецкий поток" заменил Венгрии Украину

"Газпром" объявил о начале поставок газа в Венгрию по контракту, заключенному 27 сентября, через продолжение "Турецкого потока" на Балканах и трубопроводы Юго-Восточной Европы, сообщает пресс-служба холдинга.

Ранее в компании сообщили о подписании двух контрактов. Суммарный объем по ним составил до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд кубометров газа, что является вторым по величине показателем за последние 12 лет.

Стоит отметить, что перед подписанием договора Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В комиссии, в свою очередь, заявили, что рассматривают возможные последствия нового долгосрочного контракта Венгрии и "Газпрома" на поставку газа.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, транзит российского газа в Европу через Украину теперь сократился до минимума. "Газ уже поставляется по "Турецкому потоку" в Болгарию, Грецию и Сербию, то есть рынки балканских стран уже целиком отключены от транзита через Украину. Сейчас газ дошел до Венгрии, и в перспективе, возможно, 2023 года газ должен дойти до Австрии, откуда он может пойти в другие страны, так как Австрия является газораспределительным центром в своем регионе Европы", - сообщил он.

Стоит ожидать, что Украина и ее партнеры постараются создать "Турецкому потоку" как можно больше политических проблем, но вряд ли им получится навредить трубопроводу. "Противодействие все время ощущается, мы постоянно слышим массу политических заявлений на эту тему, но что-либо реально противопоставить им будет сложно. Венгрия ведь долгое время скептически относилась к сокращению транзита российского газа через Украину, тем более к его прекращению, поскольку она получала прямой поток газа из Украины, причем второй по величине после Словакии, и выступала в том числе как транзитная страна – но даже ее удалось убедить, что "Турецкий поток" вместе с возможностью реверсных поставок из Германии по "Северным потокам" надежно обеспечит газоснабжение Венгрии", - пояснил экономист.

"Перемена позиции Венгрии показывает, что репутация и "Турецкого потока", и "Северного потока-2" в Европе является очень высокой. Украина, конечно, пожаловалась в Еврокомиссию, но я не думаю, что это будет иметь юридические последствия для "Газпрома", ведь Украина не является членом ЕС и на нее не распространяются принципы европейской солидарности. Никакие страны Евросоюза от изменения маршрута поставок газа в Венгрию не пострадают, следовательно, с точки зрения Еврокомиссии, нет оснований что-то предпринимать. Украина может рассчитывать только на продолжение политического давления со стороны США, прежде всего, на Германию, чтобы Германия повлияла на Россию и убедила "Газпром" сохранить хотя бы часть транзита газа через Украину, к примеру, в обмен на полноценное использование "Северного потока-2"", - заключил Алексей Белогорьев.