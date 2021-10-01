Токаев начал рабочий визит Восточно-Казахстанскую область

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Восточно-Казахстанскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Цель поездки заключается в ознакомлении с итогами проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса. Глава государства проинспектирует инфраструктуру промышленного объекта и даст официальный старт работе второй обогатительной фабрики на базе предприятия", - говорится в сообщении Берика Уали, которое опубликовано в Facebook.

Ранее президент Казахстана вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным принял участие в форуме межрегионального сотрудничества.