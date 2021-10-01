Центробанк РФ приобрел валюту на 14,9 млрд рублей

Центробанк России приобрел валюту на внутреннем рынке с расчетами 30 сентября на сумму 14,9 млрд руб. Об этом говорится на сайте регулятора.

Накануне Банк России купил валюту с расчетами 29 сентября на 14,9 млрд руб.

Объем валюты, приобретенной ЦБ с расчетами 27 сентября, составлял 14,9 млрд рублей, а 28 сентября - 14,8 млрд рублей.

Напомним, министерство финансов России с 15 января вернулось к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 1,6 трлн рублей.