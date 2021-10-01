"Грузинская мечта": Саакашвили остался в Киеве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не приехал в Батуми, он даже не выезжал из Киева. Об этом заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Нельзя об этом серьезно говорить, неужели вы в это поверили... У нас есть конкретная информация, что этот гражданин не выезжал из Украины, он прячется там, чтобы для всех создать иллюзию о якобы нарождении в Грузии. У нас есть информация, что эти видео - фейки, является это дипфейком или монтажом, уточнят техники", - приводит слова Мдинарадзе РИА Новости.

Напомним, что сегодня утром бывший президент Грузии Саакашвили сообщил о своем прибытии на родину. Он также опубликовал видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми.