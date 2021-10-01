В Турции пьяный мужчина заблудился в лесу и отправился искать самого себя

В Турции 50-летний мужчина по имени Бейхан Мутлу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблудился в лесу и отправился на поиски самого себя.

Как отмечается, Мутлу отдыхал с друзьями в лесу, он напился и неожиданно ушел в чащу. Приятели не смогли найти его и обратились в полицию, передает Лента.ру со ссылкой на LADbible.

К поискам подключились волонтеры и местные жители. В какой-то момент к группе присоединился еще один мужчина. Услышав, как люди выкрикивали имя Мутлу, он спросил: "Подождите, а кого мы вообще ищем? Бейхан Мутлу - это я".

Оказалось, что пропавший искал самого себя. Полицейские составили отчет о завершении поисковой операции, после чего отвезли Мутлу домой.