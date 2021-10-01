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Парламент Адыгеи продлил полномочия сенатора Мурата Хапсирокова на пять лет

Парламент Адыгеи продлил полномочия сенатора Мурата Хапсирокова на пять лет

Парламент Адыгеи единогласно продлил на пять лет полномочия сенатора Мурата Хапсирокова. Он представляет республику в Совете Федерации с 2012 года. Ранее кандидатура Хапсирокова выдвигалась фракцией "Единая Россия" в парламенте Адыгеи.

"В результате тайного голосования кандидатура Хапсирокова Мурата Крым-Гериевича получила следующее количество голосов: "За" - 39, "Против" - 0", - сказал председатель счетной комиссии парламента Каплан Борсов, оглашая результаты тайного голосования

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Вестник Кавказа

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