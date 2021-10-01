Парламент Адыгеи продлил полномочия сенатора Мурата Хапсирокова на пять лет

Парламент Адыгеи единогласно продлил на пять лет полномочия сенатора Мурата Хапсирокова. Он представляет республику в Совете Федерации с 2012 года. Ранее кандидатура Хапсирокова выдвигалась фракцией "Единая Россия" в парламенте Адыгеи.

"В результате тайного голосования кандидатура Хапсирокова Мурата Крым-Гериевича получила следующее количество голосов: "За" - 39, "Против" - 0", - сказал председатель счетной комиссии парламента Каплан Борсов, оглашая результаты тайного голосования