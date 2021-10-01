Ситуация с коронавирусом в России ухудшается - выявлены еще 24 522 случая

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 24,5 тыс случаев заболевания - максимум с 19 июля. Умерли за сутки 887 пациентов с коронавирусом - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 24 522 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 215 (9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 3 993, в Петербурге - 2 281 (максимум с 30 января), в Московской области - 1 339. В Крыму новых случаев 398, в Ставропольском крае - 352, в Краснодарском крае - 225, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 80, в Северной Осетии - 70, в Чечне - 69, в Ингушетии - 64, в Карачаево-Черкесии - 54, в Адыгее - 49.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных достигло 7 535 548 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 19 955 человек, за весь период - 6 692 722 человека.

Умерли за сутки 887 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 208 142 россиянина.