Ушел из жизни певец Сайяд Ализаде

Популярный исполнитель народных песен, теснифов и эстрадных композиций Сайяд Ализаде скончался от коронавируса. Об этом сообщили друзья певца.

Сайяд Ализаде родился 6 августа 1958 года в селе Бабы Физулинского района, выступал в различных ансамблях, был победителем республиканских конкурсов.

Закончил Государственный инженерно-строительный институт и Государственной институт искусств. Выступал в ансамбле народных инструментов "Arzu", в составе которого становился лауреатом республиканских конкурсов "Oxu tar" и "İstedadlar axtarırıq", а также Всесоюзного международного фестиваля "Молодежь СССР-Греция".

Выступал в составе коллектива легендарного Ислама Рзаева "Araz".

На счету исполнителя более пятнадцати альбомов, снял несколько клипов. Был создателем и руководителем творческого центра "Bəyaz gecələr".